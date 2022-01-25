【二手樓價】蝕沽紅磡海景盤　套現換啟德新盤　三房戶業主5年輸逾500萬

二手市場再錄蝕讓買賣。中原地產周德龍說，紅磡維港．星岸5座高層C室，實用面積732平方呎，三房間隔、望維港海景，去年3月放盤，當時叫價2,230萬元，終累減380萬元，獲換樓客以約1,850萬元買入，成交呎價25,273元，低市價約7%。

資料顯示，原業主於2016年10月以2,188萬元一手購入上述單位，持貨5年多，現帳面蝕約338萬元，即約15%，若連代理佣金、稅項等使費計，料原業主實蝕逾500萬元。

據了解，原業主見近月啟德新盤呎價回落至約2.5萬元或以下水平，正打算換樓，故不介意蝕讓上述單位先行套現。代理透露，維港．星岸本月暫錄得兩宗成交，平均實用呎價約25,584元。

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