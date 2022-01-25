【遊戲產業】網易設日本遊戲工作室　由前SEGA創意總監領軍

新冠疫情下，人們對電動遊戲的需求增加。中國大型網際網路科技公司網易日前宣布將擴展海外業務，並在日本設立「名越工作室」（Nagoshi Studio），製作遊戲。

據外媒《CNBC》報道，網易聘請了日本遊戲開發商世嘉公司（SEGA）前創意總監名越稔洋（Toshihiro Nagoshi）擔任名越工作室的總裁，該工作室表示將專注開發在全球發布的高質量遊戲機遊戲（Console game）。

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據遊戲市場研究公司Newzoo的數據顯示，在去年1803億美元（約1.4萬億港元）的全球遊戲市場收入裏，遊戲機遊戲佔了28%。但在中國，由於遊戲機遊戲在2014前被禁止使用約14年，令遊戲機遊戲的市場規模小很多。因此，網易透過設立不同的工作室，把重點放在遊戲機遊戲上，以作擴展國際業務的一部分。事實上，網易在2020年已經設立了另一家專注在遊戲機遊戲的工作室Sakura Studio，以拓展國際市場。

網易副總裁胡志鵬於去年提及遊戲機遊戲的市場十分具吸引力，並且希望未來50%的遊戲收入來自海外。這次在日本設立名越工作室，展示了網易對打入國際市場的決心。

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責任編輯：吳嘉雯

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