【內房危機】瑞銀財管料中央正考慮房地產「鬆綁」指引　寬鬆幅度不會太大

據媒體早前報道，住建部等多個部門正在起草適用全國的規定，使內房開發商更容易獲得監管賬戶中的商品房預售資金，應付到期債務及支付供應商貨款，緩解行業目前嚴峻的資金流壓力。

瑞銀財富管理亞太區投資總監辦公室撰寫報告，指在向多家房企及銀行查詢後，相信中央層面正考慮相關「鬆綁」指引，但由於交房仍是首要事項，因此寬鬆的幅度應不會太大。不過，部分房企或受益於這項指引，從而獲得更多與地方政府的協商空間。

報告指，由於高線城市對預售房的監管一直較嚴格，大部分項目需要完成80%以上才獲得預售准許；而在低線城市，約70%預售資金（主要為房貸部分）需要在建築期內儲存在銀行賬戶內，因此，主要業務在低線城市的民營房企料將最受益於新規。

不過，瑞銀認為，由於本季度到期的離岸債券創紀錄新高，叠加上半年房地產銷售疲軟，投資者應關注國有房企及實力較强的民營房企。

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編輯：區嘉俊

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