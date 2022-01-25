【吉利175】花旗：吉利旗下極氪今年目標交付7萬輛　惟晶片供應仍緊張、3月產銷或不達標

▲ 吉利旗下純電動車品牌「極氪（ZEEKR）001」今年目標交付7萬輛。

吉利 （00175） 旗下純電動車品牌「極氪（ZEEKR）001」今年目標交付7萬輛，花旗預料吉利3月後晶片緊張情況開始緩解，並進入新車周期，維持其「買入」評級，目標價52.77元。吉利今日收報18.02元，跌3.9%，創半年低。

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花旗與極氪首席財務官袁璟進行投資者會議，目前Zeekr 001補貼前售價為30萬至36.8萬元人民幣，交付時間約為4至5個月，去年10月21日起至去年底，累計交付6,007輛，雖然交付量快速增長，但基於不同原因，卻未能達到公司內部目標。

極氪：目標成為全球第3大的電動車生產商

銷量前景方面，極氪今年目標交付7萬輛，目標至2025年交付65萬輛汽車。管理層表示，以交付量計，極氪目標成為全球第3大的電動車生產商，又指短期內計劃今年推出最少2款新車型。管理層表示，極氪已建好合共50間直銷店，今年料將加大分銷店數目。

問及銷售及交付增長停滯原因時，管理層指晶片供應緊張（特別是Mobileye芯片），而替代芯片供應有限成為更重要的原因。另一個原因是極氪交付才剛剛開始大約9週，基於目前資源，公司預計今年3月或無法達成約7,000至8,000輛的月度產銷目標。至於電池加價的方面，管理層確認電池成本將上升，加價範圍介乎10%至30%。

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編輯：姚卓然