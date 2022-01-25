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【資金避險】避險情緒高漲 全球最大黃金ETF淨流入錄17年新高

股樓投資 17:46 2022/01/25

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美國聯儲局（Fed）加息預期升溫，加上俄羅斯與烏克蘭局勢緊張，市場避險情緒高漲。全球最大型的黃金交易所買賣基金SPDR Gold Shares（GLD）錄得17年來最大淨流入，反映出投資人對黃金看好的情緒高漲。

據數據顯示，SPDR Gold Shares 上周五（21日） 錄得16.3億美元的淨流入，創下自2004 年來該基金上市後最大單日升幅。分析師指，該類基金淨流入和流出的數量，反映出投資者對黃金的投資情緒變化。

同場加映：【青姐話】未到年廿八 提早洗邋遢

黃金在2020年創下紀錄後，在 2021 年表現平淡。隨著疫情有所緩和，全球央行開始減少經濟刺激措施，Omicron變種病毒的重症程度較預期要低，投資人對黃金的熱情下降。去年，SPDR Gold Shares 錄得自2013年以來最大的年度淨流出。

【延伸閱讀】大摩料美股將現波動　嚴選17隻防禦型股份應對　【下一頁

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責任編輯：黃苑筠

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