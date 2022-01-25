【本港銀行】畢馬威：港銀貸款業務仍具韌力　跨境理財通料帶動非利息收入

▲ 畢馬威指港銀貸款業務仍具韌力，又認為吸引人才是行內首要任務。

畢馬威發表《2022年香港銀行業展望》。報告顯示，本港銀行對今年業績展望更趨樂觀，主要是由於利率回升有助改善息差，且隨著「跨境理財通」等業務逐步落實帶來新的增長機會，非利息收入也有望提升。

畢馬威預計，銀行淨息差可能已見底，隨著通脹抬頭，今年或面臨多次加息。雖然今年依然充滿挑戰，本港銀行貸款業務仍具韌力，樂觀的經濟情緒今年料將轉化為貸款業務的穩步增長。

報告又發現，港銀普遍審慎關注內地房地產行業所面對的信貸挑戰，而吸引及保留人才也是關注焦點。報告指全球對各領域人才需求殷切，其中包括數碼轉型及環境、社會和治理 （ESG） 事務的人才。畢馬威中國金融服務業合夥人馬紹輝 （Paul McSheaffrey） 說，自去年下半年開始，金融服務業人才供應便開始急劇減少。畢馬威的客戶表示，人才短缺和吸引專才的困難比以往幾年都更加嚴重，因此吸引和保留人才將成為銀行首要任務。

此外，過去幾年一直穩步增長的內地銀行，目前也正在專注鞏固香港業務。畢馬威中國香港區中資金融機構主管合夥人方海雲表示，在香港經營業務的內地銀行，期望今年增加手續費和佣金收入，尤其是因為它們擁有龐大的零售客戶基礎。雖然香港中資銀行的風險偏好去年有所下降，但他們仍在開拓新的收入來源，並嘗試提升數碼化及其內地與香港業務之間的聯動。

港銀需應對越來越多ESG報告要求

科技發展方面，畢馬威指港銀正不斷增加各方面數碼化轉型。畢馬威認為，科技不僅可用來提升經營效率及降低成本，而且可以應用於了解客戶 （KYC） 和反洗錢等領域。報告亦有提及虛擬銀行，指大部分虛銀仍在探索明確的盈利發展模式，及尋找以較低成本獲取客戶的方法。虛銀還面對來自傳統銀行更為激烈的競爭，因傳統銀行為迎戰虛銀，也加強了自身的數碼化產品種類。

畢馬威又指，今年銀行業的另一大關注焦點是ESG 。港銀需要應對越來越多ESG報告要求，而市場預期監管機構將在今年推出統一標準。畢馬威指，銀行在管理ESG數據方面的挑戰將不容小覷。大型銀行可能已經制定管理數據的計劃，但規模較小的銀行仍持觀望態度，以觀察規模較大的同業銀行如何應對合規問題。畢馬威中國金融業風險管理合夥人楊娜補充指，新的監管要求，意味港銀短時間內需完成多項工作。氣候相關風險可能會首先影響風險部門，並隨後擴展至整個金融機構。

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