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【永利賣產】永利澳門母企擬售網上博彩業務　叫價僅去年估值6分之1？

股市 16:29 2022/01/25

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【永利賣產】永利度假村擬暗售網上博彩業務 叫價遠遜去年估值至39億

永利澳門  （01128）  母公司永利度假村（美：WYNN）擬出售其網上博彩業務Wynn Interactive。外電報導，永利度假村擬以暗盤形式，放售網上博彩業務Wynn Interactive，該業務主要經營體育應用程序WynnBet。

外電報道指，永利目前出售Wynn Interactive叫價5億美元（39億港元），永利去年5月曾尋求以估值30億美元，把相關業務與特殊目的收購公司（SPAC）合併上市，惟合併上市計劃告吹。

據永利度假村去年第三及第四季業績顯示，Wynn Interactive每季各虧損1億美元，即將離任的永利度假村行政總裁Matt Maddox曾表示，沒有興趣在壞賬後繼續投入大量資金，認為目前網上博彩市場發展不可持續，因競爭對手為獲得更多客戶而花費太多。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

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港股 永利澳門（01128） 澳門 經濟 特殊目的收購公司（SPAC） 博彩

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