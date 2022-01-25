  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 18:28
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【遊戲熱話】Wordle風靡全球！　Google設計趣味彩蛋、Twitter封鎖爆料Bot

科技 17:34 2022/01/25

分享：

Wordle是一款讓玩家一日有6次機會、要猜出5個英文單字的網頁免費字謎遊戲，玩家需要以猜中單字為目標。（網上截圖）

字謎遊戲Wordle最近風靡全球！隨著Wordle在網上引起討論，也衍伸出可能「爆料」、令玩家厭惡的Twitter機械人（bot），而Google更為其設計趣味小彩蛋。

【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮 已故親人可參與其中

Wordle是一款讓玩家一日有6次機會、猜出5個英文單字的網頁免費字謎遊戲，玩家需要以猜中單字為目標。不少海外玩家猜對每日Wordle字謎後，會在Twitter分享自己的成績。不過，Twitter早前出現針對Wordle的機械人 @wordlinator，會以無禮言論自動回覆與Wordle的相關貼文，甚至可能直接「開估」。翌日的Wordle字謎，讓玩家的樂趣大減。對此，Twitter已經封鎖該帳戶，但官方未有說明封鎖 @wordlinator的原因。不過在其平台政策中，如果發出垃圾訊息、騷擾其他用戶，或以其他方式向他人發送未經請求的訊息，會違反平台政策。

Twitter早前出現針對Wordle的機械人 @wordlinator，其會以無禮言論自動回覆與Wordle相關的貼文，甚至可能直接「開估」隔日的Wordle字謎。（Twitter截圖）

【機迷熱話】Xbox慶虎年 推「萌虎迎新版」Xbox Series S限定主機

Wordle成為網民熱話，Google Doodle也跟上潮流為其設計趣味小彩蛋。當玩家在Google搜尋「WORDLE」前往該字謎網頁時，搜尋欄位附近的Google Doodle會顯示6個字母單字的字謎，而正確答案「GOOGLE」則會出現在Wordle 獨特的綠底字樣。

【機迷熱話】PlayStation年度回顧 登入可獲免費個人造型頭像（附連結）

責任編輯：廖淑瑩

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命
今日
【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命
【Twitter】Twitter擬將推出新功能　用戶可分享內容至特定朋友
今日
【Twitter】Twitter擬將推出新功能　用戶可分享內容至特定朋友

你可能感興趣

【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命
今日 12:15
【Google】Chrome OS將推自適應充電功能　延長Chromebook長期電池壽命
【Twitter】Twitter擬將推出新功能　用戶可分享內容至特定朋友
今日 13:35
【Twitter】Twitter擬將推出新功能　用戶可分享內容至特定朋友
網上服務 社交平台 軟件 電玩手遊 遊戲 Twitter Google

下一篇文章

【遊戲產業】網易設日本遊戲工作室　由前SEGA創意總監領軍
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【數據中心地位】香港重返全球數據中心Top 10　亞太地區排名第2
【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮　已故親人可參與其中
【元宇宙】印度新人擬辦元宇宙婚禮　已故親人可參與其中
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【數碼轉型】CFO重塑職能不再只「數鈔票」　數據管理成學問
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【三星手機】三星手機Galaxy S22售價曝光　S22 Ultra配置縮水
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
【NFT資產安全】 NFT熱潮襲港　專家教路提防風險陷阱
【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款