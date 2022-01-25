【遊戲熱話】Wordle風靡全球！　Google設計趣味彩蛋、Twitter封鎖爆料Bot

▲ Wordle是一款讓玩家一日有6次機會、要猜出5個英文單字的網頁免費字謎遊戲，玩家需要以猜中單字為目標。（網上截圖）

字謎遊戲Wordle最近風靡全球！隨著Wordle在網上引起討論，也衍伸出可能「爆料」、令玩家厭惡的Twitter機械人（bot），而Google更為其設計趣味小彩蛋。

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Wordle是一款讓玩家一日有6次機會、猜出5個英文單字的網頁免費字謎遊戲，玩家需要以猜中單字為目標。不少海外玩家猜對每日Wordle字謎後，會在Twitter分享自己的成績。不過，Twitter早前出現針對Wordle的機械人 @wordlinator，會以無禮言論自動回覆與Wordle的相關貼文，甚至可能直接「開估」。翌日的Wordle字謎，讓玩家的樂趣大減。對此，Twitter已經封鎖該帳戶，但官方未有說明封鎖 @wordlinator的原因。不過在其平台政策中，如果發出垃圾訊息、騷擾其他用戶，或以其他方式向他人發送未經請求的訊息，會違反平台政策。

▲ Twitter早前出現針對Wordle的機械人 @wordlinator，其會以無禮言論自動回覆與Wordle相關的貼文，甚至可能直接「開估」隔日的Wordle字謎。（Twitter截圖）

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Wordle成為網民熱話，Google Doodle也跟上潮流為其設計趣味小彩蛋。當玩家在Google搜尋「WORDLE」前往該字謎網頁時，搜尋欄位附近的Google Doodle會顯示6個字母單字的字謎，而正確答案「GOOGLE」則會出現在Wordle 獨特的綠底字樣。

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責任編輯：廖淑瑩