【職場熱話】打工仔需5次強檢 被老闆禁上班 兼要扣年假等結果 高呼「點解唔俾我返工要扣假」

Omicron在香港大爆發，每日要進行強檢的人多不勝數，打工仔要強檢卻可能遇上難題，近日有網民在討論區發帖，指自己收到通知要進行5次強檢，卻被公司老闆要求扣年假，待檢測結果出了後才上班，令該網民大感不值，高呼「點解唔俾我返工要扣假」。

網民經歷：

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此帖一出，引起網民熱烈討論，但意見頗為分歧，有贊成事主想法的表示：「現時打工仔無呢方面的法例保障, 淪為被誅的一群」、「這間公司做唔做都罷，辭職轉工啦」、「因為勞工法賦予僱主有呢個權力，而咁啱你又做著一間無良細公司，少一個因素你都唔使扣大假」、「我公司有幾個同事強檢3至6次, 但公司要求他們第一次強檢後有陰性報告就可以返工, 其實係睇公司做法」

但亦有持相反意見的網民表示：「病假和在家工作是兩件事，如閣下工種不能在家工作，那麽便當作放假論乃合情合理」、「20年那次公司有人中招，我要做檢測，回去跟同事講起，都俾公司即時趕走，要扣大假去檢測證明無事可以返工」、「深表同情，不過掉返轉，如果你是老闆, 員工要強檢5日，其職位亦唔可以在家工作, 咁你會點做？」

其後事主再補充道，經過他上訴及爭取，公司終於決定不扣他大假，而事情亦算完滿解決。

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近日勞工界立法會議員周小松表示，因圍封而無法上班的市民，在完成檢疫期後，可向衞生當局領取病假證明，然後透過僱主向保險公司申請病假津貼，可取回相當於8成的薪金。他亦呼籲僱主與僱員同舟共濟，盡量安排員工在家工作，政府亦應加強支援僱員。

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市民如被列為密切接觸者，需送往檢疫中心隔離。據勞工處「與2019冠狀病毒病有關僱主和僱員在《僱傭條例》下的責任及權利」指引，衞生署會安排在指定檢疫中心進行檢疫人士接受醫學監察及檢測，在檢疫期完成後，有關人士離開檢疫中心時，會獲衞生署發出入住檢疫中心的相關證明文件，文件內載有有關人士接受檢疫日期和是否受感染等，亦會因應受檢疫人士要求提供病假證明書。

僱員如能出示適當醫生證明書、放取的病假不少於連續4天，以及已累積足夠的有薪病假日數，可領取《僱傭條例》下的疾病津貼，款額相等於僱員每日平均工資的5分之4（連續性合約受僱）。

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記者：李兆明