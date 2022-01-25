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【新股IPO】中資快速時裝SHEIN傳重啟紐約上市　創辦人許仰天擬改國藉避中國收緊審查

Hot Talk 16:01 2022/01/25

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【新股IPO】中資快速時裝SHEIN傳重啟紐約上市　創辦人許仰天擬改國藉避中國收緊審查

中資快速時裝網購平台SHEIN據報擬重啟美國紐約上市計劃。以美國為首要市場的SHEIN兩年曾傳出考慮美國上市，外電引述消息指，SHEIN受到中美關係持續緊張而擱置計畫，最新消息指，SHEIN創辦人許仰天正考慮改變國籍，繞過中國擬議的更嚴格的境外IPO規定。

報道指，暫時未知SHEIN新股集資規模意向，但若果SHEIN美國上市成真，有望成為滴滴出行（美：DIDI）去年7月上市後中國監管機構收緊企業赴美上市監管以來，中資企業在美國的最大型股權交易。

SHEIN發言人回應報道指，公司沒有上市計劃。

中資網購平台SHEIN撼贏亞馬遜，一度登美國下載量最高購物App，可見【下一頁】

SHEIN於2008年成立，並以海外消費者為目標客戶，而美國是公司最大市場，去年5月曾成為美國iOS和Android平台下載量最高的網上購物程式。外電最新報道指，SHEIN在2021年營收高達1000億元人民幣，估值或達500億美元。

參考SHEIN在2020年8月的最新一輪融資，公司估值為150億美元，主要投資者包括紅杉資本中國、IDG Capital以及老虎環球基金。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

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