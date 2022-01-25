【iPhone】打破三星壟斷？　傳京東方將為 iPhone 15 Pro 提供高階面板

▲ iPhone分析師Jeff Pu預計，部分iPhone 15系列機型上的潛望鏡鏡頭將具有10倍變焦能力，遠遠優於iPhone 13的3倍變焦。（法新社）

蘋果（Apple） 推出iPhone 13系列時，高階Pro款式採用了OLED LTPO（溫多晶氧化物）面板，三星（Samsung）為其獨家供應商。但有傳中國顯示屏製造商京東方將打破三星的壟斷局面，在2023年為Apple提供OLED LTPO面板，用於iPhone 15 Pro 高端機型。

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據《The Elec》報道，京東方正在尋求擴大其制造OLED LTPO面板的能力，這使iPhone 15 Pro的可變刷新率能高達120Hz。此外，Apple還計劃在2023年推出至少一款配備潛望鏡相機系統的iPhone 15機型，並加強光學變焦功能。

事實上，目前京東方已成為iPhone面板供應鏈，但僅限於較低階的OLED LTPS （低溫多晶矽）面板，例如iPhone 13及iPhone 13 mini就是採用OLED LTPS面板。

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iPhone分析師Jeff Pu預計，部分iPhone 15系列機型上的潛望鏡鏡頭將具有10倍變焦能力，遠遠優於iPhone 13的3倍變焦。而目前已有一些Android智能手機配有潛望鏡鏡頭，包括三星的Galaxy S21 Ultra和華為的P40 Pro+，這兩款設備都具有高達10倍的光學變焦。

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責任編輯：陳卓賢