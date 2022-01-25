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【進軍元宇宙】Meta今年中將建成全球最快AI超級電腦 目標為全人類提供實時語音翻譯

環球政經 16:29 2022/01/25

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Facebook的母公司Meta Platforms（美：FB）表示，該公司的研究團隊已在建造全新的人工智能（AI）超級電腦，相信到本年中將會完成建造，屆時它將會是全球最快的超級電腦，並協助Meta公司達致進軍元宇宙之目標。

【青姐話】未到年廿八    提早洗邋遢

Meta去年10月對外表明進軍元宇宙的決心，以延續公司在移動互聯網的統治地位，旋即引起矽谷以至全球大型科企追隨這股熱潮，元宇宙概念一時之間成為未來網絡發展的憧憬。

【延伸閱讀】【進軍元宇宙】微軟天價收購醜聞纏身的動視暴雪 一躍成全球收入第三大遊戲公司

【延伸閱讀】【NFT】澳洲網球公開賽進軍元宇宙　推出NFT更舉辦虛擬賽事

Meta表示全新的「人工智能研究超級集群」（AI Research SuperCluster，簡稱RSC），將能協助該公司建立更好的人工智能模型，它可以從數萬億個例子中學習，並在數百種語言之間運作，無縫分析文本、圖像及影片，並開發全新的擴充實境（AR）工具。

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通過RSC的幫助，Meta研究團隊將能訓練出開發進階人工智能所需的大型數據模型，例如是電腦視覺（Computer Vision）、自然語言處理（NLP）及語音識別（Speech Recognition）等。此外，Meta亦希望RSC能幫助構建出一種全新的人工智能系統，例如可以為一大群不同語言的人提供實時語音翻譯，讓他們無縫協作研究項目，又或是一起遊玩擴充實境遊戲之類。RSC所做的各種工作，最終將為Meta的元宇宙計劃鋪路，而人工智能相關的應用程式及產品，正正是運作元宇宙的關鍵。

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責任編輯：嚴浩文

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