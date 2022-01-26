【理財智慧】買份儲蓄保險 究竟應該用港元定美元結算?

現時購買儲蓄保險的時候，都可以選擇以不同的貨幣作為結算，可選擇的都是一些主要流通的貨幣，包括港幣、美元或人民幣等作如算，但在選取不同的貨幣作結算，在回報上也有一定的差異。即使投保人以外幣為結算單位，實際上都是以該貨幣乘以匯率再以港元交保費，而無需要自己兌換貨幣再轉帳，本文主要是介紹儲蓄保險以其他貨幣結算的好處。

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外幣回報較好

在聯繫匯率的情況下，其實以美元或港元結算都相差無幾，但以同一張儲蓄保單的回報比較下，以美元結算的回報普遍較港元為高。例如以匯豐銀行保險的保單為例，現時港元保單現行的紅利累積息率為 3.2% / 3.35%，美元保單為 3.7% / 3.75%。有差異的主因是與投資選擇的多寡有關，在保險公司操作的角度而言，美元的投資選擇較多，因為保險公司都是利用儲蓄保險的保費去購買低風險的投資產品為投保人賺取紅利，美元可選的投資工具更多元化、各國的投資品也較多以美元為結算。因此如果投保人考慮買一份儲蓄保險，應該優先考慮以美元為結算單位，「沒理由與錢作對」。

退保有彈性

如果買了一份以港元為單位的儲蓄保險，如果他日想退保的話，只能以港元退保；但如果投保人買了一份以美元為單位的儲蓄保險，在退保的時候可以選擇以港元或美元退保。假如投保人日後會考慮移民或儲蓄保險是子女海外升學之用，以美元投保可以提供更大的彈性。

風險分散

在投資中，如何分散風險也是重要的一環，總不能所有資產都放在港元投資上。因此有不少人都會將保單以外幣結算，畢竟儲蓄保險是一項長期的投資，匯價也會有升跌的時候，儲蓄保單已經是一項保守的投資；再以外幣結算，有助進一步分散投資風險。

安盛摯匯儲蓄計劃

如果投保人希望購買一份以外幣結算的儲蓄保險，可以考慮安盛摯匯儲蓄計劃，它的好處是擁有九種不同的貨幣單位供選擇，分別為人民幣(RMB)、美元(USD)、英鎊(GBP)、歐元(EUR)、加拿大元(CAD)、澳元(AUD)、新加坡元(SGD)、港元 (HKD)及澳門幣(MOP；只限澳門繕發的保單)，而每種貨幣會提供不同的保單回報。

保單持有人也可以在保單的第三年，行使貨幣轉換選項，將保單全部或部分價值轉為不同的貨幣；也可以在同一份保單位選擇最多兩種貨幣於主要貨幣戶口及環球貨幣戶口進行儲蓄，既可以獲取更高額的利息回報、也可以分散投資風險。

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責任編輯：陳佳恩