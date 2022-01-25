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【有相睇】單位幾年前大翻新　現略低市價沽　長情業主賺逾400萬

股樓投資 15:59 2022/01/25

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臨近歲晚，部分業主為了盡快套現，不惜減價賣樓，所以各區也錄低市價成交。美聯物業鍾家豪說，荃景花園3座高層C室，實用面積355平方呎，兩房間隔，上年11月放盤，起初叫價525萬元，經議價下以519萬元易手，實用呎價約14,620元，低市價約2%。 

據了解，單位幾年前已大翻新，從代理提供的相片可見，單位裝修企理，可即買即住。資料顯示，原業主於1987年以29.6萬元買入單位，持貨至今35年，現帳面獲利489.4萬元，物業期內升值約16.5倍。 

    點擊圖片放大
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談到近期市況，鍾家豪說，業主的議價空間開始擴大，由月初2%至3%，增至5%至8%，所以睇樓量持續暢旺。 

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撰文 : 黃卓賢

私人屋苑 荃景花園 美聯物業

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