【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（附Time Code）（第二版︰加入文字內容）

港股午後跌勢加劇，現在於24000水平上落。滙豐 （00005） 跌2%、友邦 （01299） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌3% 、美團 （03690） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌近7%； 原本逆市曾升逾7%世茂 （00813） 都要倒跌1%。面對中外夾擊的港股，未來走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

Time Code

00：00 - 港股市況速覽 中外圍攻三大因素 恒指下午開市跌近500點

01：05 - 藍籌股唯獨創科實業 （00669） 逆市上升

03：11 - 美股業績期現壞消息 Netflix（NFLX.US）表現未如理想

04：23 - 俄烏戰火隨時爆發？ 歐美股市齊跌

08：11 - 聯儲局全力對付通脹 料納指下跌2成？

10：14 - 觀眾問股：中國平安 （02318） 走勢點睇？咩位可以買？上望及目標？

12：55 - 觀眾問股：中國移動 （00941） 轉強甚麼價位可入？

16：02 - 觀眾問股：工商銀行 （01394） 甚麼價入安全？

18：39 - 觀眾問股：GX中國電車 （02845） 走勢點睇？

21：48 - 觀眾問股：世茂集團 （00813） 6.4元有貨沽唔沽？

24：54 - 觀眾問股：點睇滙控 （00005） 前景？會否穿50元？

27：53 - 觀眾問股：為何江西銅 （00358） 發盈喜都要跌？ 13.7元買入有冇機會彈上？

30：08 - 觀眾問股：手頭資金20萬元，想買5厘以上穩陣收息股有何建議？

33：12 - 觀眾問股：小米 （01810） 一浪低於一浪 18元買入今日再插如何是好？

35：14 - 港股市況總結 收市挫412點報24243點

36：39 - 【個股推介】中國民航信息網絡 （00696）

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恒指跌412點，收報24243點；恒生科指跌150點，收報5552點。主板成交1,464億元。《iMoney》主編孫運喜於「ET講股通」節目表示，恒指一度下試24000關，表現糟糕，阿里健康 （00241） 跌7%，海底撈 （06862） 跌6.7%，吉利 （00175） 跌3.9%，瑞聲 （02018） 跌6.1%，中資金融股、中移動 （00941） 表現硬淨。

中外圍攻，壞消息集體轟炸。內地方面，商務部指今年外貿形勢嚴峻，穩增長困難及壓力前所未有。外圍壞消息則差得多：一、美股盈利堪憂，多隻重磅股業績遜預期，包括高盛、Netflix等，不少企業高層亦看淡未來數月營運表現。二、俄羅斯與烏克蘭開戰風險升溫，俄國股滙下瀉，歐股捱沽。三、市場憂慮儲局縮表步伐再加快，比特幣大跌，道指昨晚一度瀉逾千點，納指曾挫逾5%。

英美態度「縮骨」，俄烏開戰機會有限，反而儲局態度需緊盯，料全力對付通脹。美股大好友、著名教授西格爾（Jeremy Siegel）預期，儲局將非常強硬遏抑通脹，美股未止跌，納指將較高位跌兩成。大淡友、大摩Michael Wilson則料美股再跌一成。儲局將於香港時間周四凌晨公布議息結果。

展望後市，港股明天或有機會反彈，惟之後料向下考驗50天綫及上升裂口底部約23800點。

潛力股可留意中國民航信息 （00696） ，股價逆市升2.2%至14.9元，走勢呈頭肩底雛型。部署上，待回落至14元吸納，12.8元止蝕，博航空板塊造好。

【「ET講股通」問股環節，包括︰平保、中移動、工行、GX中國電車、世茂、滙豐、江銅、建行、小米︰立即觀看】

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