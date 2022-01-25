港股午後跌勢加劇，現在於24000水平上落。滙豐 （00005） 跌2%、友邦 （01299） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌3% 、美團 （03690） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌儘7%； 原本逆市曾升逾7%世茂 （00813） 都要倒跌1%。面對中外夾擊的港股，未來走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

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▲ 【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（歡迎留言即時交流）

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