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【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（歡迎留言即時交流）

股市 15:37 2022/01/25

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港股午後跌勢加劇，現在於24000水平上落。滙豐 （00005） 跌2%、友邦 （01299） 跌4%；阿里巴巴 （09988） 跌3% 、美團 （03690） 跌逾4%；恒大 （03333） 跌儘7%； 原本逆市曾升逾7%世茂 （00813） 都要倒跌1%。面對中外夾擊的港股，未來走勢如何？《iMoney》主編孫運喜（Ricky）於《ET講股通》為你分析。

立即登入：https：//video.hket.com/video/3164480/

有股票疑難，歡迎WhatsApp 9613 3819留言提問；或在本節目留言區講低你的問題。

【ET講股通】孫運喜：中外圍攻（歡迎留言即時交流）

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

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欄名 : ET講股通

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