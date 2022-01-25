港鐵向城巴新巴母企 收購八達通股權 交易後權益增至64%

港鐵(00066) 突增持八達通權益。公司宣布，已向匯達交通服務有限公司的附屬公司新巴及城巴，收購所持有的278萬股八達通控股股份。交易完成後，公司持有八達通的股權由57.4%增至約64%。 港鐵總裁金澤培表示，公司對八達通公司的業務前景很有信心。認為是次收購除了是一項有合理回報的投資外， 同時亦代表著港鐵和八達通公司之間的合作關係更為緊密。港鐵會繼續探索與不同支付系統營運商的合作機會，但鑑於八達通在香港的廣泛使用，我們預期八達通公司在收費系統的未來發展上將繼續扮演重要角色。港鐵全日收報42.25元下跌0.9%。

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另一邊廂，匯達交通除宣佈已落實向港鐵出售股份，亦表示會把所持其餘約60萬股八達通股份，亦將售予另一間公司。匯達表示，持續的新型冠狀病毒疫情及第五波變種病毒，繼續為業務帶來龐大壓力。過往帶動公司盈利及補貼本地路線營運成本的機場及陸路口岸路線，乘客量跌幅最為顯著，其復甦漫長而且仍未見曙光。第五波疫情社交距離限制生效前，公司每月已錄得約2,500萬元的虧損，狀況缺乏可持續性。至今本公司已累計虧損逾3.79億元。匯達形容，交易令人惋惜，但按近日的情況而言，實屬必要的 一步。

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匯達交通表示，未來將繼續接受八達通卡付款。同時們致力引入創新的電子支付系統，為乘客提供更多選擇。

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