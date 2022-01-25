【網店物流小幫手@iM網欄】2022年電商物流的發展與趨勢

香港的網購市場，近年受疫情帶動發展非常快速。樹仁大學企業及社會發展研究中心最新的《香港電商研究報告》指出，2021年有90%的港人曾有網購經驗，當中大部分的消費者每3個月會花約500至3,000元網購。隨着2021年電商物流行業的發展迅速，網購訂單量依然穩定地增長。展望2022年，無論本地或跨境的網購訂單量都會繼續增長，為電商物流行業帶來不少利好因素與挑戰。

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多渠道銷售成大趨勢

根據HKIRC《香港電商與網絡安全問卷調查2021》的結果，香港約75%的網購顧客均會經多個銷售渠道購物，然而只有約40%的零售商有提供多個銷售渠道，可見全渠道/多渠道/綫上綫下銷售（O2O）仍有大量發展空間，並將成為大趨勢。

不少電商企業已開始同步將產品投放到自家網店、實體店、多個本地/海外網購平台銷售，以廣泛地傳播品牌和產品資訊，增加品牌熟悉感和親和度，提高整體銷售量。

實行全渠道/綫上綫下的銷售模式，數據運用將成為致勝的關鍵。無論從購物資訊查詢、產品試用、安排訂單、會員管理、物流配送，到退換貨物，各環節信息均需同步互通。

網購 /O2O成習慣

受疫情影響，網購已然成為大眾的消費習慣，但因應香港獨有的地域便利因素，使實體店購物依然為大部分消費者的首選。兩者的融合毋疑能促成一種嶄新而獨特的消費模式。根據大型支付平台Adyen發表最新研究報告指出，42%港人在疫情期間更常網購，高於全球比例（33%）。不過，疫情並無削弱港人對實體購物的習慣，有66%的香港受訪者傾向於實體商店購物，他們更加期望零售商能提供無縫的綫上到綫下（O2O）購物體驗。

有見及此，傳統零售需要適時轉型，以應對消費者的新習慣和期望。而電商物流行業的配送模式亦需變得多元，並逐步走向智能化，提高出貨的速度和準確率，緊貼市場的步伐。

本地電商計劃拓展海外

疫情令網購市場更蓬勃，不少網店在香港站穩陣腳後，着手籌備進攻海外市場，特別是消費力強勁的東南亞國家。根據Google、淡馬錫和貝恩諮詢公司的共同研究報告指出，2025年東南亞6個最大網購市場的銷售額預計將高達1,720億美元。

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作者_葉翠玲簡介 e+Solutions運用多年電商物流經驗，為初創、中小企業提供嶄新的一站式網店物流服務（包括存倉、管理存貨、執貨包裝及安排快遞），協助網店快速成長。在此分享最貼地的物流資訊和庫存管理技巧，解決所有網店店主的物流疑難。

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