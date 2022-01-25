美FDA暫停使用兩款新冠藥 無效對抗Omicron

除了新冠肺炎疫苗外，現時主要依靠不同藥物對抗疫情。美國食品及藥物管理局（FDA）日前宣布，由於無力對抗Omicron變種病毒，決定暫停批准使用再生元及禮來兩款新冠藥物，作為緊急治療新冠患者的藥物。

【輝瑞疫苗】美5歲以下兒童料可接種 或要打第3針 【下一頁】

FDA周一（24日）表示，現時美國99％確診屬感染Omicron變種，由於再生元（Regeneron）及禮來（Eli Lilly）的藥物未能對抗，認為再接受治療不會改善效果，因此決定暫緩使用兩款藥物治療美國的新冠患者。

再生元與禮來在Omicron變種出現後，已表示自家藥物因Omicron突變更多緣故，無法針對有關病毒，FDA的決定亦屬意料之內。雖然其他三款新冠藥（輝瑞﹑默沙東及葛蘭素史克）仍然有效，但全數在美國短缺。兩暗藥廠亦表明，發展針對Omicron的新藥物。

【新冠疫苗】世衛：無證據要兒童青少年打第3針 應保護脆弱群體 【下一頁】

美國政府於去年12月底時，一度暫停派發再生元及禮來的新冠藥物，但多個共和黨籍州長投訴，聲稱藥物能幫助部分感染Omicron的患者，聯邦政府遂恢復供應，直至FDA的公布。

FDA今次決定恐怕惹起部分共和黨州長不滿，如佛羅里達州州長德桑蒂斯（Ron DeSantis）及德州州長阿博特（Greg Abott）。德桑蒂斯一直提倡使用藥物作為防疫一方針，並力拒疫苗強制接種措施。

緊貼變種病毒、疫情疫苗最新發展，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此】

責任編輯：吳漢培