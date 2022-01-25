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【電動車】解決充電車位被霸佔　威信於金鐘設大型智能充電區

科技 15:27 2022/01/25

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威信宣布，今年初金鐘停車場首設大型智能電動車充電區作試點，並計畫於未來陸續擴展至集團旗下龐大的停車場網絡，以配合社會對電動車位的需求。 （威信提供）

電動車近年在香港漸趨普及，但充電設備供應不足，一直被視為普及電動車的一大痛點。停車場管理及顧問公司威信早前就為了解決問題，宣布於今年初，在金鐘停車場設立大型智能電動車充電區，並應用科技解決充電車位被霸佔的情況。

【電動車】傳雷諾、日產和三菱聯手 斥逾1,700億元開發電動車

根據環保署2021年6月底有關統計數字，平均近5輛電動車爭用1個充電車位，反映電動車充電資源短缺問題嚴重。威信宣布，今年初金鐘停車場首設大型智能電動車充電區作試點，並計畫於未來陸續擴展至集團旗下龐大的停車場網絡，以配合社會對電動車位的需求。 

為了全面提升電動車駕駛者於停車場充電的體驗，停車場更應用多項新技術，如統一整合智能車牌識別及電子收費系統，透過智能系統計算使用電動車位的費用，有助減少電動車充滿電後繼續佔用車位的情況。 

【智能解鎖】蘋果CarKey將成潮流？現代、Genesis擬今夏起支援數碼車匙

    
流程如下：

1）當電動車駛到停車場入口，就會設有智能車牌識別系統。
2）入了閘口，駕駛人士就會看到停車實時顯示尚餘電動車車位數目，系統也會指示駕駛人士前往充電區。
3）當電動車停泊充電車位時，設於車位上方的智能車牌識別系統能準確辨識車牌及停車時間。
4）將電動車駛離充電車位到停車場出口，智能車牌識別系統就會讀取車牌、自動計算時租及使用充電區車位的費用。駕駛者可以八達通，或信用卡一次過繳付泊車費及使用充電位的費用 。

此外，為了進一步解決充電車位不足的問題，威信即將推出網上預約電動車充電服務：

（1）於威信手機應用程式內搜尋設有電動車充電區的威信停車場
（2）填上需停泊電動車的車牌號碼及需預約充電位的服務及時段
（3）確認完成預約電動車充電車位

【蘋果造車】再現人事變動！蘋果自動駕駛汽車計畫 研發團隊負責人跳槽Meta

責任編輯：廖淑瑩

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