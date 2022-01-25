【支付卡安全】香港40萬張支付卡數據遭洩漏　最普遍盜取方法竟然靠估？

支付卡包括信用卡或扣賬卡，都是港人最常用的支付方式，惟早前有調查指出，在暗網上放售的400萬張支付卡中，本港支付卡佔40萬張，有關安全問題引起大眾關注。據網絡安全公司NordVPN近日更進行研究，分析於暗網售賣的40萬張香港支付卡數據。

NordVPN的研究發現，香港支付卡在暗網的售價介乎$8港元至194港元之間，平均售價為156港元。由於香港是一個金融中心，加上中港關係複雜，令香港支付卡的售價比全球平均價格（76港元）高。

至於日本的支付卡價格為最昂貴，平均為335港元。研究指出，支付卡的價格主要取決於需求，需求愈大，不法分子的收費就更高。需求和盜用支付卡的難度及金額有直接關係。因此，價格最貴的支付卡都是來自生活水平較高或銀行安保措施較弱的國家。

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香港有近40萬張支付卡被盜

在暗網上放售的400萬張支付卡入面，來自美國的支付卡佔據最多，超過150萬張，而亦有近40萬張被盜支付卡是來自香港。由於香港信用卡持有率為世界第八，當中有近40萬張被盜信用卡來自香港屬正常，不過此數量依然很高。其中一個原因是很多黑客來自中國，他們因為政治因素而選擇香港為目標。然而，由於香港銀行的安保系統良好，支付卡騙案正每年下降。

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保持警惕，選用多重身份認證避免支付卡騙案

該研究亦發現，「蠻力攻擊」成為盜取支付卡資料最普遍的方法，不法分子用此方法不斷猜測卡的號碼及CVV碼，黑客只需嘗試7-9個數字就能得出密碼。因此，NordVPN首席科技總監馬里尤斯·布里迪斯（Marijus Briedis）提醒，用戶需要保持警惕，定期檢查月結單，查看可疑交易，並且選用具有完善安保措施的銀行，這些銀行可以透過欺詐識別系統等工具能對付欺詐性攻擊。用戶亦可以設定複雜的密碼，使用多重身份驗證系統來保障資料安全。

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責任編輯：吳嘉雯

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