【Omicron】可於塑膠表面存活8日 專家教一招殺毒

Omicron變種病毒的傳染力高，於全球多地都已經成為主流病毒株。日本一項研究指Omicron變種於皮膚表面存活時間較預期長，更可於塑膠表面存活長達8日。日本專家也建議民眾留意一項衛生習慣，就能有效徹底殺死病毒。

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日本京都府立醫科大學團隊進行實驗室研究，分析各款新冠病毒株於塑膠及屍體皮膚表面上，分別可存活多長時間。

研究結果顯示，多款變種病毒於塑膠及皮膚表面的存活時間為原始病毒株的超過兩倍，並可在皮膚表面維持傳染性超過16小時。

以下為各款病毒株於塑膠及皮膚表面的平均存活時間：

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研究尚未經過同行評審。研究團隊認為結果反映在多款列為密切關注變種當中，Omicron變種具有最高的環境穩定性，可能是Omicron變種取代Delta變種迅速傳播的主因。

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研究團隊同時分析酒精消毒劑能否有效消除病毒，結果顯示原始病毒株及Gamma病毒株接觸32.5%濃度酒精15秒内就已完全失去活性。

Alpha、Beta及Delta變種接觸35%濃度酒精15秒内完全失去活性。Omicron變種也在接觸40%濃度酒精15秒内完全失去活性。

因此專家建議民眾按照世界衛生組織（WHO）指引，使用酒精濃度達60%或以上的搓手液消毒雙手15秒，就能有效對抗多款變種。

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責任編輯：鄭錦玲