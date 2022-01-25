美聯儲為何加速緊縮？

美國正在經歷40年來最嚴重的通脹問題，去年12月CPI同比上漲7%，解決通脹加速形成，抑制通脹預期上行的自我實現十分關鍵。

一方面，美國的通脹預期影響正在放大推升物價水平。基於我們的機器學習模型結果，疫情前長期主導美國通脹水平的三個主要因子分別是流動性變化、經濟增長以及能源價格。而疫情後，通脹預期的影響開始放大，主要是源於因疫情爆發產生的外生衝擊所導致。疫情開始蔓延後，能源價格飆漲；為了應對疫情爆發，美國的寬鬆政策為市場注入了大規模流動性，進一步加劇了實際通脹水平的抬升，而實際通脹水平上行則又加劇了通脹預期的飆升，從而形成螺旋上升的正反饋循環。在疫情短期不可控制、供給衝擊難以顯著緩解的情況下，美聯儲升息縮表、提前加速收緊流動性，阻止高通脹預期進一步固化形成勢在必然。

另一方面，通脹預期還在加速供給衝擊傳導。基於訓練集和測試集數據，我們的模型進一步解構了當前能源價格向消費者物價水平的具體傳導路徑。美國當前仍處於耐用品價格進一步向服務業價格的傳導過程中，為了防止通脹預期進一步提高加速耐用品價格水平向服務業價格水平傳導，加快升息節奏，調整市場通脹預期將是必要的。

因此，我們認為，美聯儲最早將選擇3月17日公布加息，或選擇5月5日加息，最晚不會遲於6月14日加息。根據近幾次美聯儲會議紀要來看，美聯儲在觀點上已經由「鴿」轉「鷹」，從空洞地堅持通脹暫時論，到加速縮減資產購買（Taper）、給出更激進的加息點陣圖、拋棄通脹暫時論，再到聲稱縮表速度可能快於上一個周期，其鷹派表態也引發了資本市場波動。

然而，美聯儲在行動上是否能夠同步轉「鷹」，我們對此仍持有懷疑的態度，美聯儲在必然行動時依舊遊疑的政策心理，鷹派與鴿派官員未來針對加息仍將存較大分歧。美聯儲副主席布雷納德是典型的學院派經濟學家出身背景，在貨幣政策上是典型的「鴿派」，強調低利率與充分就業的重要性，也是平均目標通脹制度的製定者之一。因此，我們不排除一旦聯儲有效將高通脹控制在合理區間後，美聯儲內部對加息的節奏和次數將產生較大分歧，鷹派與鴿派的中長期博弈依舊存在。

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