  • 20°C
香港時間 : 2022125日 (二) 15:27
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

中國銀行3988息率近8厘　現價買入收息可以嗎？

股市 14:34 2022/01/25

分享：

中國銀行 （03988） 現時息率接近8厘，若想買入內銀股收息，中長綫可謂首選。此股連升5日現強勢，甚麼價位才是理想買入買？大市回吐買入中國銀行風險高嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】

**每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**【按此速睇－附time code】

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代　中長綫前景又如何？
2022/01/24
GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代　中長綫前景又如何？
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
今日
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
內房股真係見底？ 物管股又點睇？
今日
內房股真係見底？ 物管股又點睇？
友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？
今日
友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？

你可能感興趣

GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代　中長綫前景又如何？
13:55 2022/01/24
GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代　中長綫前景又如何？
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
今日 13:15
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
18:00 2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？

最新專欄文章 更多

本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？
今日
本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？
買領展（00823）已收息　沽出換馬可以嗎？
今日
買領展（00823）已收息　沽出換馬可以嗎？
友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？
今日
友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？
滙豐（00005）股價退守至52元　趁回調可吸納？
今日
滙豐（00005）股價退守至52元　趁回調可吸納？
內房股真係見底？ 物管股又點睇？
今日
內房股真係見底？ 物管股又點睇？

上一篇文章

美聯儲為何加速緊縮？

下一篇文章

中國銀行3988息率近8厘現價可買？(有片)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市跌600點下試二萬四　美團、友邦跌4%（不斷更新）
【港股市況】恒生指數尾市跌600點下試二萬四　美團、友邦跌4%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款