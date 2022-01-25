中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 股市 14:34 2022/01/25 分享： 中國銀行 （03988） 現時息率接近8厘，若想買入內銀股收息，中長綫可謂首選。此股連升5日現強勢，甚麼價位才是理想買入買？大市回吐買入中國銀行風險高嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家分析！立即點擊收看／收聽：【按此速睇買賣策略】 **每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署**【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 2022/01/24 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 今日 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 你可能感興趣 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 13:55 2022/01/24 GX中國電車2845股價弱勢受累寧德時代 中長綫前景又如何？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 13:15 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 18:00 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 最新專欄文章 更多 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 今日 本地地產股都有5厘息！ 新世界17 VS 新地16哪股更值博？ 買領展（00823）已收息 沽出換馬可以嗎？ 今日 買領展（00823）已收息 沽出換馬可以嗎？ 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 今日 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 今日 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？