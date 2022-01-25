▲ 【bitcoin】高盛前主席：加密貨幣生態系統迅速成長 金融機構開始為客戶提供買賣服務

高盛前主席兼行政總裁Lloyd Blankfein認為，加密貨幣正在進化，這種數碼資產吸引數以萬億美元資金，成為一個迅速成長的生態系統。「我不能預測未來，但我能夠預測一件大事正在發生，這就是加密貨幣。」

Blankfein指，圍繞加密貨幣的生態系統於過去一年已成熟，高盛等傳統金融企業已開始為客戶提供購買、交易及託管數碼貨幣的方式，相信一個平行時空的去中心金融世界正在出現，數碼貨幣持有人可以透過出售代幣並賺取收益。

美國加息預期上升，加密貨幣過去數周大幅回落，令加密貨幣市場總市值由去年11月的高位3.1萬億美元，上周降至不足2萬億美元。Blankfein稱，加密貨幣市值大跌，但整個生態系統正在成長，而且大家正擁有即時轉帳、降低信貸風險及區塊鏈的所有好處。

Blankfein曾對比特幣bitcoin的價值儲存能力持懷疑態度，並認為監管機構應對比特幣崛起表示關注。

【石Sir一周前瞻及異動股】價量齊升股買賣技巧：青島啤酒、三一國際、嘉里建設、北京首都機場及九毛九

相關文章：【Bitcoin】比特幣周末曾跌至近34000美元水平 高位累挫逾五成

相關文章：【Bitcoin】NBA「獨行俠」庫班：比特幣永不是抗通脹工具