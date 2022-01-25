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【e利是】眾安銀行推千萬獎金池獎賞　新春期間開戶賞228元現金回贈

Hot Talk 14:31 2022/01/25

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【e利是】眾安銀行推千萬獎金池獎賞　新春期間開戶賞228元現金回贈

眾安銀行（ZA Bank）推出「千萬利是賀虎年」活動，並預留1,000萬元獎金池，用戶完成指定任務即可瓜分獎賞。眾安銀行又推出新春迎新優惠，即日起新客戶憑邀請碼開戶並消費，推薦人及新客均可賺228元現金回贈。

眾安銀行取得證券交易牌照　預告初期將推基金買賣服務｜【下一頁】

由即日起至2月14日，用戶在ZA Bank App完成指定任務，包括：派利是、逗利是、推薦好友開戶等，並在活動期間登入ZA Bank App，可抽1款鬼馬老虎角色，穩袋1份利是，憑收集的角色參與瓜分獎賞。收集的角色款式越多，參加者可瓜分的獎賞份數越多，最多集齊6款老虎，可得到100份獎賞。

獎金池的總獎金金額會隨參加人數而增加，參加人數越多，金額將越大，最高可達1,000萬元。

    點擊圖片放大
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此外，眾安銀行又加碼推出推薦好友開戶優惠及「最勁抽」簽賬回贈。由即日起至2月18日，新客戶凡使用現有眾安銀行用戶的邀請碼，成功開立賬戶，並在開戶後14日內使用ZA Card在任何商戶消費3次，推薦人和被推薦人均可賺228元現金獎賞。獎賞無上限，推薦越多，獎賞越多。

用戶憑ZA Card消費（每次交易不少於10元）並參與新春「最勁抽」，有機會贏取888元大利是，但就不能胎時享有其他ZA Card回贈優惠。

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