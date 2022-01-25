【兼職工略】民政署請非公務員合約行動助理 需在受限區域、流動採樣站或社區檢測中心當值 時薪120元

民政事務總署請兼職非公務員合約行動助理，時薪120元，必須具備小學六年級或以上教育程度或同等學歷，主要負責為執法或執法前行動提供後勤支援， 確保有關居民及人士遵從強制檢測公告和限制與檢測宣告規定，職位將按為期6個月的非公務員兼職合約條款聘任。有意者請於1月27日前申請。

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詳情如下：

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申請手續：申請人必須以通用表格第340號(3/2013修訂版)提出申請。表格可在民政事務總署各區民政事務處民政諮詢中心或勞工處就業科各就業中心索取，也可從公務員事務局網站下載。填妥的申請表格連同學歷證書及工作證明文件（如工作證明書、僱主信等）副本，必須於截止申請日期或之前郵寄或親身送達下述地址。如以郵寄方式遞交申請，申請日期以郵戳日期為準。請確保已為郵件支付足夠郵資，以免申請未能送達本署。郵資不足的郵件，一律會由香港郵政處理。如親身遞交，請於截止申請日期晚上六時前送交下述地址。信封面註明「申請兼職非公務員合約行動助理(強制檢測公告／限制與檢測宣告」。所有逾期、資料不全、未妥為簽署、非以指定方式遞交、非用指定表格遞交、或沒有夾附相關證明文件副本的申請，將不獲考慮。申請人如獲選參加面試，通常會在截止申請日期後四星期內接獲通知。如申請人未獲邀參加面試，則可視作經已落選。

聯絡地址：香港中環統一碼頭道38號海港政府大樓11樓中西區民政事務處

查詢電話：2852 3547

截止申請日期(日/月/年)：27/01/2022 18:00:00

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責任編輯：羅浩濂