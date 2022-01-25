【電商網購】樂天電視購物擬進軍中國市場 在抖音小紅書推廣文創內容

據韓聯社報道，南韓樂天集團旗下子公司樂天電視購物表示，近日與文創公司「Beyond Boundary」簽約，推進卡通人物知識產權（IP）等文創內容進軍中國市場。

根據協議，Beyond Boundary將根據中國市場情況助力樂天電視購物策劃製作的原創內容在抖音、小紅書等當地社交媒體和直播平台上推廣。

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據悉，樂天電視購物今年新設媒體項目部，推進開發原創內容並商品化的新項目。樂天電視購物計劃在持續創作利用卡通人物IP內容的同時，開發藝術、文化非同質化代幣（NFT）。

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責任編輯：黃苑筠