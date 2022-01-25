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【香港經濟】投資推廣署：疫情具挑戰　仍看好長遠發展

商業 14:17 2022/01/25

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投資推廣署年度工作簡報表顯示，去年外來投資企業數量達9049間，創新記錄，署長傅仲森仍看好疫情過後的本地外商投資表現。（資料圖片）

投資推廣署發表年度工作簡報，去年外來投資企業數量達9049間，創新記錄，該署署長傅仲森仍看好疫情過後的本地外商投資，以及香港及作為大灣區發展的踏腳石。

【香港經濟】2022年首季渣打中小企指數按季微跌0.1至48.1　中小企疫下營商信心平穩

傅仲森表示，去年外來投資企業數量達9049間增10%及創新記錄，有1457間選擇香港作為地區總部，勝於坊間傳聞外商或離港的傳聞，並繼續強調香港的獨特位置，以及香港在大灣區發展中面向國際投資者的角色。為配合大灣區發展，該署亦設有泛大灣區外來投資聯絡小組，聯合內地多城市舉辦活動對投資者作推廣等。另有舉辦香港金融科技周、StartmeupHK創業節2021等，2021年初創企業數量達到3755間。

企業適應疫情變化

面對全球疫情及防疫政策下的營商挑戰，傅仲森認為香港的企業已經開始適應。企業了解到疫情只是短時間問題，投資營商仍是看該地長遠發展。面對防疫政策不時調整影響外資公司員工來往及營運等，傅仲森認為疫情並不限於本港，其他地方的企業營運也受到疫情挑戰應對。

綜觀環境因素不算明朗，香港的外商直接投資仍然排名全球第三，因應美國收緊上市要求，加上內地企業的原定計劃，預期內地企業在港投資仍會保持增長。

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