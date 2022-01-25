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【加密貨幣】報告：逾6成美國人相信　加密貨幣將在5年內被廣泛接受

科技 14:30 2022/01/25

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調查顯示，認為加密貨幣只適合千禧一代和Z世代的想法是錯誤的，因為X世代和Boomers也表明希望參與其中。（法新社）

比特幣（Bitcoin）價格曾於去年11月創歷史新高，觸及6.9萬美元（約53萬港元），惟不消兩個多月時間，至今已跌至3.6萬美元（約28萬港元），跌幅逾47%。儘管加密貨幣價格如此波動，加密貨幣交易平台Voyager Digital近日公布的一項調查研究顯示，有三分之二美國人仍然看好加密貨幣，並認為比特幣、山寨幣（Altcoins）、穩定幣（Stablecoin）等，將在未來五年內成為廣泛接受的支付貨幣，同時約64%人認為加密貨幣今年會升值。

【加密貨幣】黑客攻擊加密貨幣交易所　CEO終承認有資產損失

Voyager Digital行政總裁Stephen Ehrlich表示，消費者把加密貨幣看成是一項長期投資，並認為建立在區塊鏈上的技術將會出現演變。

女性接受擁有加密貨幣程度較高

該研究是在2021年12月10日至20日期間，對6,103名美國人進行調查。調查主要發現之一是，女性較男性容易接受擁有加密貨幣。有三分之二人認為，加密貨幣的接受程度將在未來五年內得到普及，當中女性有53%，男性則有44%。而在61%表示有可能在今年購買加密貨幣的人當中，女性比男性購買加密貨幣的可能性略高，分別為62%和60%。據Voyager Digital了解，目前擁有加密貨幣的美國男性大約是女性的兩倍。

【NFT 收購】OpenSea 收購加密貨幣初創公司 Dharma Labs 拓展 NFT 業務

另一發現是，對加密貨幣感興趣並想參與的X世代（出世於1965 年至1970 年代末的人）和Boomers（出生於1945年至1964年的嬰兒潮世代的人）人數繼續增長。有62% X世代和32% Boomers表示，可能在今年購買加密貨幣。Ehrlich認為，「大部分人都認為加密貨幣屬於千禧一代或Z世代的機遇，但調查顯示，認為加密貨幣只適合千禧一代和Z世代的想法是錯誤的，因為X世代和Boomers也表明希望參與其中。」

被問到「是否認同加密貨幣是貨幣的未來」時，千禧一代中表示認同的有59%，X世代和Boomers中表示認同的，分別有46%和41%。

67%受訪者：應高中教授加密貨幣知識

調查報告亦提到，受訪者更關注對加密貨幣方面的教育。大約一半人表示，如果他們更了解加密貨幣，將會考慮投資更多於加密貨幣上，另有55%人表示他們想學習更多關於加密貨幣的知識。45%的X世代和Boomers表示，他們希望在更年輕時就了解到加密貨幣。更重要的是，67%受訪者表示，加密貨幣應該在高中階段就要教授，其餘33%則認為應該在初中或更早的時候教授。

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責任編輯：陳卓賢

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