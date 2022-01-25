買領展（00823）已收息 沽出換馬可以嗎？ 股市 14:15 2022/01/25 分享： 高息房托股票領展 （00823） 股息率超過4厘，剛已收息的投資者可以先行沽出換馬買入其他板塊嗎？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為大家這樣建議：【按此速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》助你看清形勢，做好一周部署* 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 【財經精點1分鐘】港股半日跌305點 滙豐、友邦拖低大市 今日 【財經精點1分鐘】港股半日跌305點 滙豐、友邦拖低大市 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 今日 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 你可能感興趣 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 13:15 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 13:20 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 【財經精點1分鐘】港股半日跌305點 滙豐、友邦拖低大市 今日 13:30 【財經精點1分鐘】港股半日跌305點 滙豐、友邦拖低大市 最新專欄文章 更多 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 今日 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 今日 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 今日 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 板塊 領展 股票 派息 沽出