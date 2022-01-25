  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）

環球社會熱點 13:56 2022/01/25

分享：

美國總統拜登在周一（24日）的白宮記者會結束時，出現失態場面。一名《霍士新聞》記者追問有關通脹問題，拜登回答後似呼忘記關掉咪高風，就細聲爆粗鬧記者，相關畫面亦被錄下瘋傳。

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生 【下一頁】

拜登（Joe Biden）周一在白宮舉行記者會，完場時霍士新聞記者杜西（Peter Doocy）繼續追問拜登關於通脹問題，指拜登會否覺得通脹會對民主黨中期選舉帶來影響。

拜登斷然否認，稱通脹是正面事件，然後細聲爆粗：

這麼蠢的人（What a stupid son of a b---h）

由於咪高風就在拜登前面，他很可能忘記自己未關掉，導致該句粗口被全場記者聽到，甚至被錄低在網上瘋傳。

拜登爆粗片

杜西其後表示，拜登有親自致電他道歉，更稱粗口不是針對個人，指二人交談氣氛很好。

拜登違背競選承諾 提名民主黨金主任駐英大使 【下一頁】

拜登激動爆粗早有前科，包括在擔任副總統時，亦被咪高風錄低，他在奧巴馬簽署醫療法案後，向奧巴馬指這是一件大事（This is a big f--king deal）。

此外，拜登去年被CNN記者問與俄羅斯關係時，拜登突然停下回頭行近記者，並激動駁斥；他事後亦有向記者道歉。

追蹤國際熱話，立即免費下載《香港經濟日報》App【按此

責任編輯：郭麗明

開啟hket App，閱讀全文

相關文章

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
今日
特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
今日
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
德國海德堡大學校園槍擊案1死3傷 兇徒吞槍身亡
今日
德國海德堡大學校園槍擊案1死3傷 兇徒吞槍身亡
英首相府再爆封城搞派對 30人群聚慶約翰遜生日
今日
英首相府再爆封城搞派對 30人群聚慶約翰遜生日
【新冠疫情】譚德塞：全球上周每3秒增100宗確診 12秒1人染疫亡
今日
【新冠疫情】譚德塞：全球上周每3秒增100宗確診 12秒1人染疫亡

你可能感興趣

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
今日 13:20
特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
今日 12:43
【科興疫苗】第3針溝針增抗體 助對抗Delta及Omicron
德國海德堡大學校園槍擊案1死3傷 兇徒吞槍身亡
今日 12:08
德國海德堡大學校園槍擊案1死3傷 兇徒吞槍身亡
網絡熱話 拜登 記者 通脹 白宮 美國

上一篇文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間14:00）

下一篇文章

特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間14:00）
新型冠狀肺炎全球疫情（01月25日 時間14:00）
Netflix恐失75萬英訂戶 Disney+重奪熱門劇獨播權
Netflix恐失75萬英訂戶 Disney+重奪熱門劇獨播權
【英國疫情】蘇格蘭強制口罩令或維持數年 首席部長警告
【英國疫情】蘇格蘭強制口罩令或維持數年 首席部長警告
南非最強偷渡男 藏飛機前輪11小時飛萬里竟奇跡生還
南非最強偷渡男 藏飛機前輪11小時飛萬里竟奇跡生還
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
【歐洲疫情】世衛指或正邁向終點 3月6成人中Omicron
歐洲逾4成天然氣靠俄 美國助盟友制方案穩供應
歐洲逾4成天然氣靠俄 美國助盟友制方案穩供應
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款