拜登被記者追問失態爆粗 事後親自致電道歉（有片）

美國總統拜登在周一（24日）的白宮記者會結束時，出現失態場面。一名《霍士新聞》記者追問有關通脹問題，拜登回答後似呼忘記關掉咪高風，就細聲爆粗鬧記者，相關畫面亦被錄下瘋傳。

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拜登（Joe Biden）周一在白宮舉行記者會，完場時霍士新聞記者杜西（Peter Doocy）繼續追問拜登關於通脹問題，指拜登會否覺得通脹會對民主黨中期選舉帶來影響。

拜登斷然否認，稱通脹是正面事件，然後細聲爆粗：

這麼蠢的人（What a stupid son of a b---h）

由於咪高風就在拜登前面，他很可能忘記自己未關掉，導致該句粗口被全場記者聽到，甚至被錄低在網上瘋傳。

拜登爆粗片

杜西其後表示，拜登有親自致電他道歉，更稱粗口不是針對個人，指二人交談氣氛很好。

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拜登激動爆粗早有前科，包括在擔任副總統時，亦被咪高風錄低，他在奧巴馬簽署醫療法案後，向奧巴馬指這是一件大事（This is a big f--king deal）。

此外，拜登去年被CNN記者問與俄羅斯關係時，拜登突然停下回頭行近記者，並激動駁斥；他事後亦有向記者道歉。

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責任編輯：郭麗明