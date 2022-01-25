  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 14:38
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【2022展望】花旗私銀：美股急跌後或見小反彈　中國內房債務未完拖累金融股表現

股市 13:48 2022/01/25

分享：

花旗私銀預料美股急跌後或見小反彈，中國內房債務拖累金融股。

美股自高位急速回吐，連跌六日後昨一度跌逾千點後拗腰倒升收市，花旗私人銀行亞洲投資策略主管彭程認為，美股調整並未結束，惟由於跌幅太急，短期或有小型反彈。

【2022展望】景順：三大因素看好亞洲市場　「超配」中港股市

納指昨更一度低見13094點，創去年5月低。彭程認為，市場擔心流動性收緊，為股市急回的主要原因。美國貨幣政策在過去數月在收水取態上更顯進取，而財政政策亦正退出，令高估值股份更添沽壓。再者，如果聯儲局今次再有激烈的縮表言論，相信會令美股出現波動。這跟2019年聯儲局取態甚鷹的情形相似，並令標普500在單季內出現雙位數跌幅。今次標普500指數已在短短半個月間最多大瀉12.4%。

料中國全年GDP增長4.5%　人民幣或貶至6.5水平

中國經濟方面，花旗私人銀行亞太區經濟分析主管劉利剛表示，去年下半年中國加強對多個行業的監管，財政政策亦有所減慢，令經濟增長動力放緩。為穩定經濟增長，劉利剛預料今年上半年人行會再降準0.25厘，減MLF利率0.5厘，估計中國全年GDP增長4.5%，而人民幣年內有貶值壓力，料或見6.5水平。

市場仍擔憂內房債務及融資問題，彭程指，中央政策旨在滿足完成項目的基本需求，並非所有內房企業可受惠，相信內房債短期會約繼續受壓。他指，如果投資者打算買入內房債，由於風險仍高，花旗偏好強勁資產負債表，以及沒有大型短期償債壓力的內房債券。然而，由於內房債務問題牽連及金融股，故令金融股估值亦難大升。】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

相關文章：

【2022展望】瑞士寶盛私銀：港股現投資機會、特別看好滙豐　籲未來5年將美資科技股納入投資組合核心

【國泰危機】國泰半日逆市升、創逾1個月高　券商唱好虧損大幅改善有驚喜（附大行點評）

【大行報告】 摩通看好聯通為中資電訊股首選 股價今年有望追落後

編輯：姚卓然


 

美股 港股 經濟 降準
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌逾400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌逾400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款