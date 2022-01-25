【營人物語@iM網欄】食得精明 避免跌入盆菜致肥陷阱

眨眼就到新年，Candy 昨日來會面時，表示失望地說：「新年的所有計劃都被打亂了，只好臨時臨急下訂盆菜過年。」

我安慰她說：「不只是你，很多戰友原先約好的聚會及飯局通通都因疫情轉差而取消。向好的方面想想，今年新年反而可以好好控制磅數。」

Candy 點頭地說：「每逢佳節胖三斤，看來今年可以擺脫以往紀錄！」

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我指一指飲食日記，說：「那就要視乎你如何吃盆菜了！我建議你盡量選餸面的食物，例如有鮑魚、瑤柱、蠔豉等海味、蝦、切雞和燒鴨等燒味，記得去皮和去走肥膏部分。」

我再提醒：「外賣盆菜通常會把醬汁分開運送，吃的時候盡量把醬汁沿著煲邊落，以免餸面的食物都沾上高脂肪的茨汁。」

「至於煲內的食物呢？我知道大部分底層的食物本身已是高脂肪的食物，例如豬腩肉、豬皮、鴨掌，那麼我淨吃菜可以嗎？」Candy 問。

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「特別是豬腩肉，多以南乳等醬汁燜煮，脂肪加上醬油，肥上加肥。另外，不要以為食菜就不會致肥，底層的蘿蔔本身纖維高，放於底層吸收醬汁，吃多都會致肥，要吃就吃盆菜餸面的西蘭花吧。除此之外，盆菜以海鮮及肉類為主，記得預先準備白飯或其他五穀類來增加飽肚感，以免吃過量配菜。但切忌撈汁食飯啊！」

「一般盆菜都會預早烹調好，由於製作過程需時，食物很易滋生細菌，記得要徹底翻熱才可進食。最好連爐邊滾邊吃，最能減低食物中毒的風險。但是，要避免用剩餘的醬汁來淥菜，否則必定會吸收過量脂肪。」我再三提醒。

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Candy聽到後自信滿滿地說：「你大可放心，其實我又不太好盆菜，總是覺得整個煲都是同一味道，只是貪方便不用自己下廚。過完這個不用拜年的新年假期後相信可以創出新低磅數！」

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作者_馬詩慧（Joyce）簡介 畢業於英國薩里大學，主修食品科及營養學，現任「尚營坊」營養師，持英國食品安全及危害分析重要管制點證書。 曾參與英國薩里大學運動前後飲食的代謝反應之研究項目及撰寫論文，及為「惠理集團有限公司」提供營養講座，推廣健康飲食知識。 曾為 「YOUNI」設計多款健康餐單主持超市購物之旅，教授會員選購低脂及健康之食品。

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