【大行報告】 摩通看好聯通為中資電訊股首選 股價今年有望追落後

摩通對中資電訊股發表最新研究報告，指中國移動（00941）宣布母公司擬於今年內在二級市場以30億至50億元人民幣回購A股，帶動中移動股價上漲2%，預期H股及A股回購計劃有助穩定A股IPO後股價。

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至於中國聯通（00762），該行認為其股息政策具有潛在吸引力，加上H股與A股價格大幅折讓逾60%，預期聯通H股今年仍有追落後空間。該行又指，假設今年行業收入增長將保持約8%，相信在5G貢獻及新業務持續快速增長的推動下，行業資本開支可能按年增長1%並達到頂峰，行業首選為中聯通，予其「增持」評級，目標價為5.7元；其次為中國電信（00728）、中移動，最後為中國鐵塔（00788）。

【大行報告】 摩通首予快手「增持」評級 並列為今年科網板塊首選股【見下頁】

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記者：郭秀慧