▲ 【零碳基金】煤氣夥IDG資本成立全國首隻零碳科技投資基金 總規模百億人幣

中華煤氣 （00003） 與IDG資本成立全國首隻零碳科技投資基金，總規模100億元人民幣，首期募資規模為50億元人民幣，雙方將在零碳科技領域形成全面戰略合作關係，利用煤氣旗下港華智慧能源 （01083） 的業務場景，賦能創新科技產品落地，共同探索創新的零碳科技和解決方案。

重點投資太陽能、風能、動力電池等

零碳基金是全國第一隻以「技術投資+場景賦能」為主題的零碳科技基金，不僅為零碳科技領域的創新創業企業提供資本支持，還將開放煤氣和港華智慧能源擁有的應用場景，加速被投企業的產品和技術在應用場景上的落地和實踐，充分發揮IDG資本與煤氣的各自優勢。

零碳基金首期規模50億人民幣，重點投資太陽能、風能、動力電池、儲能、智能電網、氫能、碳交易及管理等零碳科技相關創新領域，目前零碳基金已落地常州市。

煤氣首席投資總裁陳英龍表示，煤氣希望通過投資IDG資本的零碳基金，進一步完善自身的能源科技創新生態，加速優秀的技術和產品在能源領域的應用，提高資產管理效率，加速推動城市能源消費的零碳發展。

IDG資本合夥人方珺表示，將基於自身在清潔能源領域的豐富投資經驗、投後上下游能源產業鏈，結合煤氣豐富的能源應用場景，去支持和賦能那些擁有關鍵技術優勢、規模製造優勢的企業發展。

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