【新冠疫情】世衞總幹事譚德塞：全球每3秒增100宗確診 每12秒即有1人染疫亡

世界衞生組織總幹事譚德塞周一（24日）發表報告指出，於上周內，平均每3秒新增了100宗新冠確診病例、每12秒便有1人因新冠病毒而死亡。

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他指，即使疫情有望在今年結東，但全球必須接受在預見的未來，民眾將會和新冠病毒共存，又強調外界不要視Omicron為最後一種變種病毒，或已處於疫情終結的階段。

他又引述報告指，過去兩年全球有近3.5億人染疫、逾550萬人死亡，平均每周近5萬人染疫病逝；至於上周全球每3秒就新增100宗確診個案、每12秒就有1人感染新冠死亡。

他表示，各國應採取更多措施保護脆弱群體，重申希望所有國家能達成70%新冠疫苗接種率目標；又呼籲，首要任務需防止未來再出現對全球醫療系統、經濟及社會造成巨大破壞的健康威脅。

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責任編輯：潘曉豐