特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生

俄烏局勢緊張,美國總統拜登周一召開視像會議與歐洲多國領袖商討烏克蘭危機。而美國前總統特朗普也不甘示弱,表示如果繼續由他領導美國的話,根本不可能發生俄羅斯烏克蘭危機升級的情況。

特朗普(Donald Trump)的發言人哈靈頓(Liz Harrington),周一(24日)於社交媒體以特朗普的名義發表聲明。

特朗普於聲明中表示:

在特朗普政府的領導下,俄羅斯和烏克蘭目前的事情永遠不會發生。甚至不可能發生!

(What’s happening with Russia and Ukraine would never have happened under the Trump Administration. Not even a possibility!)