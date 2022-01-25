特朗普：只要有我領導美國 俄烏危機升級無可能發生

俄烏局勢緊張，美國總統拜登周一召開視像會議與歐洲多國領袖商討烏克蘭危機。而美國前總統特朗普也不甘示弱，表示如果繼續由他領導美國的話，根本不可能發生俄羅斯烏克蘭危機升級的情況。

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拜登或有意增兵 應對俄羅斯可能入侵 【下一頁】

特朗普（Donald Trump）的發言人哈靈頓（Liz Harrington），周一（24日）於社交媒體以特朗普的名義發表聲明。

特朗普於聲明中表示：

在特朗普政府的領導下，俄羅斯和烏克蘭目前的事情永遠不會發生。甚至不可能發生！ （What’s happening with Russia and Ukraine would never have happened under the Trump Administration. Not even a possibility!）

拜登（Joe Biden）上周表示即使有「小型入侵」（minor incursion），美國與歐洲盟友仍需時間決定採取哪種行動應對。

特朗普早前也狠批拜登上述言論，指拜登的言論有如為俄羅斯「開綠燈」。特朗普又稱自己對美國的現狀感到羞愧，形容國家處於可怕境地，更聲稱再也沒有人尊重美國。

但外媒重提特朗普當年面臨彈劾的一部分原因，是扣留對烏克蘭的數百萬美元軍事援助，藉此施壓要求烏克蘭調查其政敵。

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而且特朗普任内多次對俄羅斯總統普京（Vladimir Putin）表示欽佩，又批評美國的盟友及北約。《紐約時報》刊登前白宮俄羅斯顧問希爾（Fiona Hill）的專欄，希爾認為特朗普對普京的友好態度助長了普京的野心。

希爾指她從俄羅斯角度分析，認為特朗普任内4年使美國陷入困境，而他為美國的盟友關係製造裂痕，再加上美國突然撤軍阿富汗，都反映美國態度更軟弱。

希爾指美國及北約90年代時曾迫使俄羅斯，將蘇聯殘餘軍隊撤出東歐、德國及波羅的海國家基地。她相信普京是希望以其人之道還治其人之身，形容俄羅斯試圖利用烏克蘭作為迫使美國退出歐洲的籌碼。

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責任編輯：鄭錦玲