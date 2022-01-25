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友邦1299息率低不足2厘　沽出換馬有何選擇？

股市 14:09 2022/01/25

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友邦 （01299） 股價今早跌近3%，失守100天線？友邦股價此前已累積一段升幅，加上股息率低，有散戶問應否沽貨換馬。華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣分析：【按此速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此速睇－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

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