友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 股市 14:09 2022/01/25 分享： 友邦 （01299） 股價今早跌近3%，失守100天線？友邦股價此前已累積一段升幅，加上股息率低，有散戶問應否沽貨換馬。華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣分析：【按此速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 今日 友邦1299息率低不足2厘 沽出換馬有何選擇？ 你可能感興趣 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 18:15 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 18:00 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 13:15 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 最新專欄文章 更多 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 今日 中國銀行3988息率近8厘 現價買入收息可以嗎？ 買領展（00823）已收息 沽出換馬可以嗎？ 今日 買領展（00823）已收息 沽出換馬可以嗎？ 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 今日 滙豐（00005）股價退守至52元 趁回調可吸納？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 友邦保險（01299） H股 港股 友邦香港大樓 買入 下降軌 沽出