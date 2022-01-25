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【財經精點1分鐘】港股半日跌305點　滙豐、友邦拖低大市

股市 13:30 2022/01/25

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港股今早低開超過400點，旋即失守百天線，其後跌幅一度擴大，最多跌過500點，，低見24126點，尾市跌幅收窄。

恒生指數半日收報24351點，跌305點；國企指數報8569點，跌88點；恒生科技指數報5604點，跌99點，大市半日成交720億元。

華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）指，現時恒指100天線位置較為脆弱，跌穿24400點後重回整固區間。

環球市況弱　滙豐、友邦捱沽

環球市況偏弱，在本港上市的國際金融股亦受到拖累，單係計滙豐 （00005） 同友邦 （01299） 兩隻重磅金融股，已拖低恒指近百點。滙豐半日跌超過百分之二，收報52.2元；友邦近跌近百分之三，收報85.4元，失守百天綫水平。
科網股下跌　京東跑輸跌近3%

重磅科網股捱，其中京東集團 （09618） 表現跑輸，半日跌近百分之三，收報281元。阿里同美團就跌超過百分之一，阿里 （09988） 收報117.5元；美團 （03690） 收報229.2元，騰訊 （00700） 跌不足百分之一，報465.4元。

內房股堅挺　世茂集團升逾7%

而近日氣氛好轉既內房股，今早表現繼續靠穩。其中世茂集團 （00813） 表現最好，半日升幅超過百分之7，收報6.63元。碧桂園 （02007） 、龍湖 （00960） 、中國海外 （00688） 等股價都逆市造好

另外，恒大 （03333） 表示。集團已與境外債權人積極對話，仍需時間考慮、評估和衡量潛在方案，呼籲境外債權人不要採取激進法律行動。恒大系全線向下，中國恒大跌3.7%；恒大物業 （06666） 跌2%；恒大汽車 （00708） 跌不足1%。

 

欄名 : 財經精點1分鐘

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