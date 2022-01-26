【理財智慧】中美貿易戰下 美國如何用法律限制在華投資 對於投資者有咩啟示

中美貿易戰始於2018年時任美國總統特朗普時期，主要的原因是希望透過關稅，減少兩地之間的貿易逆差。在客觀的結果而言，加徵關稅對兩者都有負面的影響：加徵關稅後「中國製造」的產品失去了市場競爭力，部分廠房可能會轉移到其他較低成本或免稅的地方；同時，美國進口的產品加價後也引致通脹的問題。

各方原本預期拜登上任後，中美的關係會略為緩和，但上任一年後中美關係反而未見改善。拜登上任後反而摒棄過去特朗普「單打獨鬥」的政策，開始聯合各國實行抗中的政策，例如外交杯葛冬奧、美國版的一帶一路等。拜登政府為了挽回他在國內低迷的民望和被指外交的軟弱，對於中國的打壓只會有增無減，年底的中期選舉結果將會左右日後中美的關係。

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限制投資中國

華爾街的金融公司一直都是民主黨的政治獻金來源，例如長期民主黨的支持者「金融巨鱷」索羅斯是其中之一，他們原期望拜登上台後與中國重建良好的關係，以免損害他們在華的利益或投資。但自去年中國加強對於科技公司的監管，令到在美上市的中概股受壓，當中華爾街的投資公司受到直接的影響，例如美國金融大亨索羅斯早前批評基金進軍中國是「錯誤」。共和黨參議員Tommy Tuberville早已提出禁止Federal Retirement Thrift Investment Board, Washington 投資於中國公司。該基金是一個資產達7,350億美元的退休基金，現時有8%投資於中國公司。

在去年11月，美國總統拜登宣佈維持前總統特朗普簽署的第13959號行政命令廷長一年，將繼續禁止美國對華盛頓認為由中國軍方擁有或控制以及與監控技術有關的中國公司進行投資，因為認為投資是危害國家安全，也變相助長對方的軍事發展。這項措施表現對中的經濟制裁未有緩和。

勒令退市

早年有不少中國的公司都去到美國上市，主要是由於較低的上市要求和全球化的投資市場，例如有美團、阿里巴巴、富途牛牛等，也吸引不少投資大行為它們「背書」。但隨著中美關係轉差，中央政府不希望中概股再在海外上市，當局在去年決定收緊中國海外股票上市的規定上市前均需尋求中國證監會的批准。有傳亞洲證券業與金融市場協會（ASIFMA）日前致函中國證監會，指當局收緊企業海外上市的草擬規定，將會提高成本及阻礙交易，亦冀有關要求及違規行為更加清晰。

在國內，前任美國總統特朗普簽署了「外國公司問責法」，要求在美上市的中國企業都要遵守美國的審計標準，主要的原因是爆出了中概股瑞幸咖啡造假帳的新聞(現時已經退市)，如果有關的上市公司拒絕配合或不符合審計標準，SEC有權勒令退市。

投資者的考慮

正如之前多次提及，預計在美上市的中概股在退市後，可能從新轉到香港再上市，香港也早已實行了「同股不同權」，對於科投公司是一個誘因來港上市。但隨著政府對於科技公司的監管增加，會增加政策帶來的更多不穩定性，所以寧願投資於其他的板塊，例如新能源、可持續發展的板塊，這些都是以現時而言，是中美之間合作的共識。

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責任編輯：陳佳恩