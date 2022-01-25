  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

內房股真係見底？ 物管股又點睇？

股市 13:20 2022/01/25

分享：

內房股受累「三條紅線」的陰霾似乎漸散，大行近日相繼發表報告對內房有新的看法。內房股最壞情況已過？物管股又如何？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析：【按此速睇】

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此重溫－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

最新專欄文章 更多

科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
今日
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17
2022/01/24
憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
2022/01/24
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
「基建三寶」逆市上揚　中鐵建1186前景點睇？
2022/01/24
「基建三寶」逆市上揚　中鐵建1186前景點睇？
中國恒大（03333） 世茂集團（00813） 融創中國（01918） 物業管理股 H股 中國 恒大 見底 港股

上一篇文章

【零碳基金】煤氣夥IDG資本成立全國首隻零碳科技投資基金　總規模百億人幣

下一篇文章

科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌近400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌近400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款