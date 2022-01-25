內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 股市 13:20 2022/01/25 分享： 內房股受累「三條紅線」的陰霾似乎漸散，大行近日相繼發表報告對內房有新的看法。內房股最壞情況已過？物管股又如何？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）為你分析：【按此速睇】 *每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*【按此重溫－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 最新專欄文章 更多 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 「基建三寶」逆市上揚 中鐵建1186前景點睇？ 2022/01/24 「基建三寶」逆市上揚 中鐵建1186前景點睇？ 中國恒大（03333） 世茂集團（00813） 融創中國（01918） 物業管理股 H股 中國 恒大 見底 港股