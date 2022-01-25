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【2022展望】景順：三大因素看好亞洲市場　「超配」中港股市

股市 13:07 2022/01/25

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景順：三大因素看好亞洲市場　「超配」中港股市

港股仍然波動，景順投資總監阮偉國表示，香港處於獨特位置，受中國政策及外圍影響，但相信當中國宏觀數據及前景改善，可掩蓋外圍經濟及流動性帶來的負面影響，港股將回穩。他對中港股市給予「超配」，近期加倉中港銀行股，選擇性地增持科技創新相關股，包括電動車、電池製造商及可再生能源等，減持中資科技股及醫療保健股，但長綫對這兩個行業仍看好。

高盛唱好中國股市：列4大原因不受加息周期抑制，看【下一頁】

該行預期中國今年經濟增長約5.5%。阮偉國指，中國政策處於放鬆、利率走低、監管或不再收緊，更有利於投資，去年所發生的逆風不太可能於今年重演，料中國市場的行情與去年反轉。

阮偉國稱，今年亞洲市場的行情更可預見，這主要由三個因素驅動，首先，亞洲的疫苗接種率高及有效的防疫政策將加快消費及服務端的恢復，二、預期數碼化、高端化及醫療保健等結構性趨勢將延續，三、市場已大致消化中國監管對互聯網等行業的影響，由於亞洲股市估值便宜，今年盈利增長穩健，投資者更應關注，除中國，也偏好印度及台灣。

阮偉國看好科技、高端化、城市化及健康的投資主題，例如電商、科技硬件、IT服務、媒體及娛樂、電動車及零件、餐飲、服裝、家居用品、生物科技及醫療用品及設備等。

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

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中國 港股 經濟

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