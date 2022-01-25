【中遠海控 1919】中遠海控料去年盈利急增近8倍 未分配利潤278億為派息定基礎

中遠海控（01919）發盈喜，料去年純利按年增近8倍，惟股價今日（25日）仍錄五連跌，最低見13.36元，跌4.6%，其後跌幅收窄，至中午收報13.9元，跌0.7%，成交額6.2億元，暫5日累挫近一成。

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中遠海控指，預計2021年全年將錄得純利約892.8億元（人民幣，下同），按年增加近8倍，扣除非經常性損益的淨利潤約891.4億元，按年增長約8.3倍，預計每股基本收益約5.59元。經初步測算，預計公司集裝箱航運業務的貨運量（標準箱）約 2,691.2萬標準箱，增長約2.2%。

值得留意的是，中遠海控表示，截至去年底資產負債表未分配利潤約277.8億元，為實施現金分紅奠定基礎。

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記者：郭秀慧