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【電子利是】AlipayHK夥七師傅升級利是封面　兼推跨境利是功能　派利是最多獲1488元優惠（多圖）

商業 13:06 2022/01/25

分享：

AlipayHK即日起升級本地利是功能，更聯乘七師傅推出限定專屬封面。（AlipayHK提供圖片）

疫情反覆，即使臨近農曆新年，部份市民無法像以往一樣與一家人歡聚一堂，甚至無法見面。電子利是因而大行其道，AlipayHK即日起升級本地利是功能，更聯乘七師傅推出限定專屬封面。

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今年AlipayHK推出19款主題利是封面，包括新年、辦公室、情侶等不同主題封面，市民可因應不同情景選擇特定封面向親人、朋友表達心意，讓派利是並非新年專利。今個新年更聯乘七師傅合作推出多款限定專屬封面，派利是時揀選其合作封面，由七師傅加持心意向親人朋友送祝福。

即睇七師傅利是封面！

    點擊圖片放大
    +5
    +4

推跨境利是功能

同時，AlipayHK即日起亦推出跨境利是功能，用戶可透過AlipayHK以港幣派跨境利是。內地親友即可透過內地支付寶所連結的銀行賬戶收取已兌換成人民幣的等額利是。

AlipayHK用戶只需在App內點擊「匯款」標誌，選擇「給內地親友派利是」，輸入收款姓名和內地支付寶賬號，即可自由選擇派發金額介乎人民幣50元至520元之間的跨境利是給內地親友。跨境利是支持即時換匯，無需手續費。內地支付寶用戶收到跨境利是通知後，點擊打開跨境利是，即可收取款項至其內地支付寶預設的銀行賬戶。

派利是都有回贈？

由2月1日至2月15日，AlipayHK將推出高達1,488元禮券等多重派利是專屬優惠。AlipayHK用戶給新用戶派不少於港幣20元本地利是，即可獲港幣30元禮券組合，每人最多可獲20次。推廣期內，派本地和跨境利是次數最多的前100名AlipayHK用戶可領取總值888元「利是大勁賞」禮券優惠及價值逾千元商戶福袋，當中包括百佳、屈臣氏及豐澤網店現金禮券、老鳳祥精選手鍊和Logitech無線靜音滑鼠等。每次派本地或跨境利是更可獲1個額外印花，最多可獲12個。

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責任編輯：葉泳珊

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