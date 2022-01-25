▲ 【2022展望】瑞士寶盛私銀：港股現投資機會、特別看好滙豐 籲未來5年將美資科技股納入投資組合核心

港股連日向下，瑞士寶盛私人銀行亞太區研究部主管Mark Matthews指，港股過去只有3次出現市帳率低於1，分別是1998年亞洲金融風暴、2015年及2020年，現時市帳率再出現低於1的情況，在估值處歷史低位下，港股出現不少投資機會，特別看好滙豐 （00005） 。

內房股相繼出現違約，他指，看到不少國企內房股收購民企內房股的資產，相信國企內房在內地房地產市場的佔有率會上升。

中資科技股難追落後

中資科技股去年在監管政策下大幅回調，Matthews認為，今年中資科技股難追落後，因在共同富裕倡議下，科技股料傾向不賺取龐大利潤，故科技股缺乏上升誘因。

美股標普500指數今年來累跌約8%，Matthews指，今年美股開局與2016年相似，當年標指於首16個交易日跌8%，但全年仍升10%，而在人工智能及雲計算逐步成為主流下，建議未來5年將美資科技股納入投資組合的核心。

若俄國停向歐洲供氣 油價料見100美元

近日烏克蘭局勢升溫，Matthews指，烏克蘭局勢令全球避險情緒上升，而歐洲八成能源從俄羅斯進口，當中16%經由烏克蘭進入歐洲，若俄羅斯之後暫停出口天然氣至歐洲，油價或會升至100美元，將通脹暫時處於高位的局面打破。

現時部分國家對Omicron採取「病毒共存」政策，中港則實行「清零」。Matthews指，目前難以評論那種政策較好，相信時間會證明，但大部分人都傾向選擇與病毒共存，冀能盡快回到昔日正常的經濟活動。

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