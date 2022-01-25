【國泰危機】國泰半日逆市升、創逾1個月高　券商唱好虧損大幅改善有驚喜（附大行點評）

▲ 【國泰危機】券商唱好國泰虧損有大幅改善 半日逆市升、創逾1個月高（附大行點評）

受香港的防疫檢疫安排影響，國泰航空 （00293） 日前預告今年現金流情況會再度轉差，每月燒錢的幅度重回10億至15億元水平。但獲券商唱好虧損幅度遠勝預測，國泰半日股價逆市上揚，半日收6.7元，今早高見6.75元、升2.4%，創逾1個月高。

國泰日前發通告指，初步預期上年度淨虧損將收窄到56億至61億元，較2020年度虧損216億元大減。

券商摩根士丹利發報告指，國泰上年度的虧損金額遠勝該行117億元的預期，而且比市場預測中位數198億元更好。

大摩：料國泰去年下半年盈利15億至20億元

大摩指，國泰的業績反映2021年下半年業務有好轉，估計期內的淨利潤達15億至20億元，較前年同期的淨虧損118億元大幅改善。大摩維持對國泰的「增持」評級，目標價7.6元。

券商一致唱好虧損幅度勝預期

除大摩外，富瑞、里昂及瑞銀都一致唱好國泰上年度的虧損有驚喜。其中，富瑞及里昂分別輕微上調國泰的目標價。

富瑞推算，國泰去年下半年錄得18億至23億元純利，金額較管理層的指引有警喜。但展望今年下半年前，富瑞預期，客運量仍然會維持疲弱，但考慮到檢疫措施將逐漸放寬及國泰仍有充足的現金流，維持「買入」評級，目標價8.4元上調8.6元。

里昂則將國泰的目標價由7.2元上調至7.3元，維持「跑贏大市」評級。

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