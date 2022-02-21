  • 10°C
香港時間 : 2022221日 (一) 18:39
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【新股IPO】哪吒母企合眾新能源傳赴港上市　最新成功融資獲逾20億人幣、中國中車入股

新股IPO 18:11 2022/02/21

分享：

【新股IPO】合眾新能源傳尋求上市前融資39億　交易後估值或達450億人幣

市傳即將來港上市的內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車，據報最新完成一輪超過20億元人民幣的融資，主要參投機構包括中國中車 （01766） 旗下的中車基金，以及有深圳市國資北京的深創投等，目前投後估值達250億元人民幣。

早前有消息指，公司已經選定中金以及摩根士丹利，負責跟進有關上市事宜。合眾新能源計劃在是次上市集資10億美元（折合約78億港元）。

而公司正計劃的上市前（Pre-IPO）融資，預計融資規模達5億美元（折合約39億港元），目標估值為450億元人民幣。

報道指，公司計劃在完成新一輪融資後，尋求最快在今年下半年進行上市。不過，據報合眾新能源相關負責人表示，目前沒有聽聞這一消息。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【內房危機】中梁百悅智佳服務放棄IPO　向碧桂園服務出售逾9成股權　中梁控股跌3%

【新股IPO】南韓眼鏡潮牌Gentle Monster擬來港上市集資最多39億　以提高品牌知名度、曾找姜濤代言

記者：梁安琪

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*

開啟hket App，閱讀全文

中國中車（01766） 港股 電動車 新能源 港元 集資 人民幣 IPO

上一篇文章

【美股期貨】拜登、普京原則上同意會談　道指期貨升幅收窄、美股假期休市（不斷更新）

下一篇文章

【美股焦點】美維權投資者伊坎以豬隻維權為由　爭取提名兩名董事進入麥當勞董事局
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【恒指夜期＋北水】騰訊公關澄清未見效夜期續跌　北水32億掃美團　沽30億騰訊（不斷更新）
【恒指夜期＋北水】騰訊公關澄清未見效夜期續跌　北水32億掃美團　沽30億騰訊（不斷更新）
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【HSBC滙豐】滙豐周二放榜　市場料派息增6成、再宣佈20億美元回購
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【疫苗通行證】港府2.24實行疫苗通行證　進出場所分主動、被動查核疫苗證明　經商場返家可豁免
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【俄烏衝突】美國資管公司：若俄羅斯全面入侵烏克蘭　聯儲局或延後加息
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【業績前瞻】阿里巴巴 2.24 公布季度業績　券商料宏觀經濟轉弱、戰略投資增加不利盈利表現
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
【第五波疫情】滙豐恒生中銀東亞多間分行停業、累計逾200間　一文看清各銀行最新營業安排（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款