【新股IPO】哪吒母企合眾新能源傳赴港上市　最新成功融資獲逾20億人幣、中國中車入股

▲ 【新股IPO】合眾新能源傳尋求上市前融資39億 交易後估值或達450億人幣

市傳即將來港上市的內地電動車品牌「哪吒汽車」母企合眾新能源汽車，據報最新完成一輪超過20億元人民幣的融資，主要參投機構包括中國中車 （01766） 旗下的中車基金，以及有深圳市國資北京的深創投等，目前投後估值達250億元人民幣。

早前有消息指，公司已經選定中金以及摩根士丹利，負責跟進有關上市事宜。合眾新能源計劃在是次上市集資10億美元（折合約78億港元）。

而公司正計劃的上市前（Pre-IPO）融資，預計融資規模達5億美元（折合約39億港元），目標估值為450億元人民幣。

報道指，公司計劃在完成新一輪融資後，尋求最快在今年下半年進行上市。不過，據報合眾新能源相關負責人表示，目前沒有聽聞這一消息。

追蹤新股消息，可瀏覽【新股IPO】或使用【新股IPO】小工具

相關文章：【內房危機】中梁百悅智佳服務放棄IPO 向碧桂園服務出售逾9成股權 中梁控股跌3%

【新股IPO】南韓眼鏡潮牌Gentle Monster擬來港上市集資最多39億 以提高品牌知名度、曾找姜濤代言

記者：梁安琪

*每星期首個交易日《開市追揸沽》為你看通形勢，做好一周部署*