【Twitter】Twitter擬將推出新功能　用戶可分享內容至特定朋友

社交平台競爭激烈，各平台不斷推出新功能以吸引用戶，Twitter亦不例外。據外媒《The Verge》報道，Twitter正在開發「Flock」社群功能，與Instagram的密友功能相似，用戶可與特定朋友分享內容。

手機開發工程師Alessandro Paluzzi最近發現，Twitter正在開發一個新的頁面，去顯示「Flock」的資訊，用戶可以在Flock添加150個成員，只有這些成員可以查看或回覆用戶在Flock發布的帖文。用戶亦可以移除Flock名單上的成員，而他們並不會收到通知。

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當用戶發布只限Flock好友閱讀的帖文時，該帖文下可能會出現一個標籤，令讀者得悉自己被加入該用戶的Flock名單中，這可以令用戶更容易分辨密友及其他在Twitter上追蹤的帳號。用戶發布帖文時，會有選項讓他們選擇發布至全部用戶或Flock名單上的好友。

事實上，Twitter在去年9月推出了「僅限邀請」的社群功能，這功能是讓有共同興趣的用戶聯繫，與Flock社群功能相似，用戶可以選擇發布帖文至特定追蹤者。據Twitter發言人Tatiana Britt表示，Twitter正研究新的方法讓用戶進行更健康和私密的對話，而目前未有進一步關於此功能的信息可以分享。

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責任編輯：吳嘉雯

另外，三星新推出的中階手機Galaxy S21 FE 5G已公開發售，若準備在踏入2022年買新手機的用戶，也可參考以下實測：

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