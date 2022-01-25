  • 19°C
香港時間 : 2022125日 (二) 13:55
昔日新聞 電子報 iM新聞 iM雜誌 hket 訂戶/會員專區

免費登記

專題:退休理財

熱門關鍵字 : ATMX 新經濟股 收息 騰訊 阿里巴巴 滙豐 上車盤 退休規劃 ETF

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？

股市 13:15 2022/01/25

分享：

近期科技股上落波幅顯著，不少科技巨擘如阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 的股價均有逾一成波幅上落！想炒波幅的投資者，現今可趁大市波動調整入市？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣建議：【按此速睇買賣策略】

**重溫【ET開市直擊】科網股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？**【按此速睇－附time code】

 

欄名 : 3分鐘睇股

相關文章

買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
2022/01/24
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
今日
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
內房股真係見底？ 物管股又點睇？
今日
內房股真係見底？ 物管股又點睇？

你可能感興趣

買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
18:15 2022/01/24
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
18:00 2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？
今日 13:15
科技股波幅大　用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？

最新專欄文章 更多

內房股真係見底？ 物管股又點睇？
今日
內房股真係見底？ 物管股又點睇？
憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17
2022/01/24
憧憬疫情快退去　地產股部署買入搶先機？談新世界發展17
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
2022/01/24
買Prada要輸錢　名牌投資錢景如何？
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
2022/01/24
買美股策略要調整　科技股捱沽意味ARKK已玩完？
「基建三寶」逆市上揚　中鐵建1186前景點睇？
2022/01/24
「基建三寶」逆市上揚　中鐵建1186前景點睇？
阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴 美團－W（03690） H股 生物科技股 美團外賣 港股 美團點評

上一篇文章

內房股真係見底？ 物管股又點睇？

下一篇文章

內房股真係見底？ (有片)
緊貼財經時事新聞分析，讚好hket Facebook 專版
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款

推薦文章

【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【阿里巴巴股價】阿里巴巴股價跌逾6%ATM中最傷　逾千買盤120元排隊低撈遭沖散
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【烏克蘭局勢】俄停購滙資金出逃　人民幣兌俄羅斯盧布創歷史新高
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【郵輪股】雲頂香港主席林國泰「跳船」　郵輪據報遭邁阿密發出扣押令
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【港股夜期+ADR】阿里美股跌幅收窄　夜期收市跌480點（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【美股期貨】美股隔晚過山車走勢後　道指期貨跌267點、納指跌1.6%（不斷更新）
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌近400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
【港股市況】道指瀉千點後倒升近百點　恒生指數照跌近400點　滙豐跌2%、友邦跌逾3%（不斷更新）
訂閱《香港經濟日報》電郵通訊
收取第一手財經新聞資訊 了解更多投資理財知識 提交代表本人同意收取香港經濟日報集團所發出的推廣訊息，你也可以查閱本網站的私隱政策使用條款