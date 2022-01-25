科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 股市 13:15 2022/01/25 分享： 近期科技股上落波幅顯著，不少科技巨擘如阿里巴巴 （09988） 、美團 （03690） 、騰訊 （00700） 的股價均有逾一成波幅上落！想炒波幅的投資者，現今可趁大市波動調整入市？華盛證券證券分析師聶振邦（Thomas）這樣建議：【按此速睇買賣策略】 **重溫【ET開市直擊】科網股「真」殺估值？內房股「真」現曙光？**【按此速睇－附time code】 欄名 : 3分鐘睇股 相關文章 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 你可能感興趣 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 18:15 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 18:00 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 今日 13:15 科技股波幅大 用「炒波幅」策略炒1成上落是否可行？ 最新專欄文章 更多 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 今日 內房股真係見底？ 物管股又點睇？ 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 2022/01/24 憧憬疫情快退去 地產股部署買入搶先機？談新世界發展17 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 2022/01/24 買Prada要輸錢 名牌投資錢景如何？ 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 2022/01/24 買美股策略要調整 科技股捱沽意味ARKK已玩完？ 「基建三寶」逆市上揚 中鐵建1186前景點睇？ 2022/01/24 「基建三寶」逆市上揚 中鐵建1186前景點睇？ 阿里巴巴－SW（09988） 騰訊 阿里巴巴 美團－W（03690） H股 生物科技股 美團外賣 港股 美團點評